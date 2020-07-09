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Son dakika haber: İbrahim Üzülmez: "Bireysel hatalar can yakıyor"

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, kümede kalma yolunda yara aldıkları için üzgün olduklarını söylerken, bireysel hataların can yaktığını ifade etti.

Son dakika haber: İbrahim Üzülmez:
09.07.2020 00:10 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:13

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, kümede kalma yolunda yara aldıkları için üzgün olduklarını söylerken, bireysel hataların can yaktığını ifade etti.

Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Puan kaybettiklerini için ve kümede kalma yolunda yara aldıkları için üzgün olduklarını belirten Üzülmez, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. Oyun bizim lehimize giderken yaptığımız bireysel hatalar bize sıkıntılar oluşturmaya devam etti. İkinci yarıda gayretli bir takımdık, bilinçliydik. Mücadele etmeye çalıştık. Skoru 2-2'ye getirdikten sonra panik yaptık. Ataklarımızı olgunlaştırsak, finali iyi yapabilsek buradan 3 puanla ayrılabilirdik. İkinci yarıda oyuncuların gösterdikleri mücadele sevindirici ama kazanmalıydık. 112 yıllık camianın oyuncularının sorumluluk alması gerekiyor. Bireysel hatalar can yakıyor. Galatasaray maçı çok önemli maç, kazanmalıyız. Son 3 maçtan 1 galibiyet çıkarsaydık farklı şeyler konuşabilirdik" dedi.

"Yerli oyuncuların fiyatı artacak"

İbrahim Üzülmez, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in başlama tarihini 11 Eylül 2020 olarak duyurmasını da yorumladı. Üzülmez, bu açıklamadan sonra kaos olacağını düşündüğünü belirterek, "Transfer nasıl olacak, hazırlık aşaması nasıl olacak bilmiyoruz. Herkes şu an can derdinde, bu bizim için ikinci aşamada. Yabancı kriteri konusunda şunu söylemeliyim. Bizim bu süreçte Avrupa'ya giden çok fazla milli oyuncumuz oldu. Çok futbolcumuz yurt dışına gitti. Yabancı sayısına takılmamak lazım. Belli kriterler konabilir ama kısıtlayarak da çözüme kavuşamayız. Yabancıyı kısıtlayacağız ama yerli oyuncuların fiyatı artacak" şeklinde konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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