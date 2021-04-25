Son dakika haber: İbişler Tekstil'den Fatsa'ya 10 bin metrekarelik tekstil fabrikası yatırımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İbişler Tekstil'den Fatsa'ya 10 bin metrekarelik tekstil fabrikası yatırımı

Son dakika haber: İbişler Tekstil'den Fatsa'ya 10 bin metrekarelik tekstil fabrikası yatırımı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: İbişler Tekstil, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden fabrikada sona yaklaştı.

İbişler Tekstil, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden fabrikada sona yaklaştı.

İbişler Tekstil'den yapılan açıklamaya göre, şirket, salgın dönemine rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Esenyurt'ta 700 kişinin istihdam edildiği 40 bin metrekarelik fabrikasının yanı sıra Düzce ve Fransa'da da üretim tesisleri bulunan İbişler Tekstil, Ordu Fatsa'da tekstil fabrikasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Fatsa OSB'de kurulacak fabrika, son aşamaya geldi. 10 bin metrekarelik kapalı alanda kurulacak fabrika, 90 gün sonra resmi olarak açılacak.

Fabrikada ilk aşamada 1.200 kişiye istihdam sağlanması hedeflenirken, fabrikanın, bölgedeki işsizlik rakamlarını önemli ölçüde aşağı çekmesi bekleniyor.

"Fatsa fabrikası, Karadeniz'in en büyük tekstil fabrikası olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbişler Tekstil'in sahibi İlhan İbiş, Fatsa fabrikasının Karadeniz'in en büyük tekstil fabrikası olacağını belirterek, "Kuşkusuz ülkemizin her noktasına yatırım yapmak önemli. İbişler Tekstil olarak ekonominin kalbinin attığı İstanbul'da yatırımlarımız var. Ancak memleketim Ordu'ya yatırım yapmanın gururunu yaşıyorum. Bu yatırımla bölgedeki işsizliğin azaltılmasına bir nebze de olsa katkı sunabilirsek çok mutlu olacağım." ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen yatırımı durdurmayı bir an bile düşünmediğini aktaran İbiş, şunları kaydetti:

"Önemli olan bugünlerde bile yatırımını sürdürmektir diye düşünüyorum. Bu yatırımın bölgemiz için ne kadar önemli olduğunun da farkındayım. Belirli bir büyüklüğe ulaşan herkesi en azından kendi memleketine de yatırım yapmaya davet ediyorum. Böylece bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kalkmasına iş insanları olarak önemli bir katkı sunmuş oluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Son dakika haberleri... 3 KARDEŞ, 4 AY İÇİNDE KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri... 3 KARDEŞ, 4 AY İÇİNDE KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
Kızını boğup intihar eden iş insanı, korkunç sona bu videoyu çekerek gitmiş
Kızını boğup intihar eden iş insanı, korkunç sona bu videoyu çekerek gitmiş
'Bizi de vurup gitti' demişti! Kripto Tosuncuk'un ortağı ve abisi Güven Özer yakalandı
"Bizi de vurup gitti" demişti! Kripto Tosuncuk'un ortağı ve abisi Güven Özer yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cansu Dere Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: İbişler Tekstil'den Fatsa'ya 10 bin metrekarelik tekstil fabrikası yatırımı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:15:04. #1.16#

title