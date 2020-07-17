Son dakika haber: İBB Meclisinde Kemerburgaz Kent Ormanı ve Hacıosman Korusuna yeni isim verildi Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Kemerburgaz Kent Ormanı'nın adı "Kemerburgaz 15 Temmuz Kent Ormanı", Hacıosman Korusu'nun ismi de "Hacıosman Atatürk Kent Ormanı" olarak değiştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Kemerburgaz Kent Ormanı'nın adı "Kemerburgaz 15 Temmuz Kent Ormanı", Hacıosman Korusu'nun ismi de "Hacıosman Atatürk Kent Ormanı" olarak değiştirildi.

İBB Meclisi yeni tip kooronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Yapımına 2013'te başlanan ve geçen yıl bir bölümü açılan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın ismi "Kemerburgaz 15 Temmuz Kent Ormanı" olarak değiştirildi.

Değişiklik oy birliği ile kabul edildi.

Hacıosman Korusu'na da yeni isim

Toplantıda, Hacıosman Korusu'nun adı da yapılan düzenlemelerin ardından "Hacıosman Atatürk Kent Ormanı" olarak değiştirildi.

Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonunun ortak raporunda, Hacıosman'ın bir bölge ismi olduğu ve Adres ve Numaralandırmaya İlişkin Yönetmelik gereği karışıklığa neden olmaması için "Hacıosman Atatürk Kent Ormanı" olarak isimlendirilmesinin uygun olduğu belirtildi.

CHP Grubu ise isimlendirmenin ilgili müdürlükten geldiği gibi "Atatürk Kent Ormanı" olmasını teklif etti.

Yapılan oylamada CHP'nin teklifi oy çokluğu ile reddedilirken isim değişikliği komisyon raporu doğrultusunda "Hacıosman Atatürk Kent Ormanı" olarak kabul edildi.

Mecliste gerginlik

Öte yandan gündemde ele alınan Ayasofya'nın koruma amaçlı imar planlarına "Ayasofya Camii-Külliyesi" olarak alınmasını içeren teklifin genel kurulda görüşmesi esnasında gerginlik yaşandı.

Konuyla ilgili partilerin grup sözcüleri konuşma yaptı. Konuşmalar sırasında grup üyelerinin birbirlerine yönelik ifadeleri üzerine tartışma çıktı. Taraflar birbirlerinin üzerine yürürken oturumu yöneten Kalaycı, grup başkanvekillerini odasına çağırarak oturuma 15 dakika ara verdi.

Konser provası nedeniyle oturuma ara verildi

Mecliste gündem maddelerine kaldığı yerden devam edilirken bu kez Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenecek konserin provası sırasında gürültü oluşması nedeniyle oturuma 15 dakika ara verildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, gürültünün devam etmesi halinde meclisin eylül ayına ertelenmesini teklif ederken verilen arada yapılan görüşmelerden sonra oturuma kaldığı yerden devam edildi.

Kaynak: AA