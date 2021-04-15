HUSUMETLİSİNİN İŞ YERİNİ BASIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI 3 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HUSUMETLİSİNİN İŞ YERİNİ BASIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Fatih K.'nın iş yerine gelen Kemal G., tabancayla ateş açtı.

'Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz' diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

ADANA'da, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Fatih K.'nın iş yerine gelen Kemal G., tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle 3 kişi yaralanırken, olayın ardından kaçan Kemal G.?nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kemal G., aralarında husumet olduğu öne sürülen Fatih K.?nın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Kemal G., yanında bulunan tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Fatih K.'nın yanında çalışan Mehmet Ö., olay mahallinde bulunan berber Halil G. ile taksici Erdoğan Ş.'nin bacaklarına isabet etti. Kemal G. ise silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen polis, incelemelerde bulundu. Polis, silahlı saldırının ardından kaçan Kemal G.?nin yakalanması için çalışma başlattı.

HUSUMETLİSİNİN İŞ YERİNİ BASIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI 3 YARALI
HUSUMETLİSİNİN İŞ YERİNİ BASIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI 3 YARALI
HUSUMETLİSİNİN İŞ YERİNİ BASIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI 3 YARALI
HUSUMETLİSİNİN İŞ YERİNİ BASIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI 3 YARALI
HUSUMETLİSİNİN İŞ YERİNİ BASIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Antony Blinken Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: HUSUMETLİSİNİN İŞ YERİNİ BASIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI 3 YARALI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 20:16:57. #1.15#

title