Son dakika haber... Husumetli olduğu şahsı öldüren zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Husumetli olduğu şahsı öldüren zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Husumetli olduğu şahsı öldüren zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Pazar günü meydana gelen olayda; Nazmi Tunca, henüz bilinmeyen bir sebepten H.K. ile bir kahvehanede kavga etti. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırarak ikiliyi uzaklaştırdı. Bunun üzerine H.K., akşam saatlerinde Nazmi Tunca'nın bulunduğu Mehmet Akif Mahallesi 2. Avcı Sokak'a geldi. Sokak üzerinde yanında getirdiği pompalı tüfek ile Tunca'ya ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 3 farklı yerinden ağır yaralanan Tunca, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Tunca hayatını kaybetti.

Olay yerinden uzaklaşan H.K. ise ekiplerce yapılan titiz çalışmada saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı