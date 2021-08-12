Son dakika haber: Hurdalıkta yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Son dakika haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 23.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı