Son dakika haber: Hurdalıkta yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Hurdalıkta yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 23.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber: Hurdalıkta yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Son dakika haber: Hurdalıkta yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Son dakika haber: Hurdalıkta yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Son dakika haber: Hurdalıkta yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı"
Son dakika haber... Erdoğan: '(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale...
Son dakika haber... Erdoğan: "(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Demir Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Hurdalıkta yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 01:46:38. #1.14#

title