Son dakika... Hurdacıda korkutan yangın
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Son dakika... Hurdacıda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hurdacıda korkutan yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren hurdacıda yangın çıktı.

Hurdacıda korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren hurdacıda yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hurdacı deposunda meydana geldi. Hurdalıkta bulunan metal malzemelerin üzerindeki plastikler yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden hurdacıdaki bekçi, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu Hurdalıkta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika... Hurdacıda korkutan yangın
Son dakika... Hurdacıda korkutan yangın
Son dakika... Hurdacıda korkutan yangın
Son dakika... Hurdacıda korkutan yangın
Son dakika... Hurdacıda korkutan yangın
Son dakika... Hurdacıda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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