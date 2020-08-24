Son dakika haber! Hurdacıda başlayan yangın plastik atık alanına sıçradı (2)
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Son dakika haber! Hurdacıda başlayan yangın plastik atık alanına sıçradı (2)

Son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'da plastik atıkların atıldığı alanda saat 16.30 sıralarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda çevredeki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Son dakika haber! Hurdacıda başlayan yangın plastik atık alanına sıçradı (2)
24.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:45

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da plastik atıkların atıldığı alanda saat 16.30 sıralarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda çevredeki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen noktalarda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor


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Kaynak: DHA

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