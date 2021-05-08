Son dakika haber... Hurda paletler çocuklara oyuncak oluyor
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Son dakika haber... Hurda paletler çocuklara oyuncak oluyor

Son dakika haber... Hurda paletler çocuklara oyuncak oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Denizli'de 42 yaşındaki tekstil işçisi Veli Bat, kullanılmış hurda tahta paletlerden çocuklar için doğal oyuncak yapıyor.

Denizli'de 42 yaşındaki tekstil işçisi Veli Bat, kullanılmış hurda tahta paletlerden çocuklar için doğal oyuncak yapıyor.

Pamukkale ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki tekstil işçisi Veli Bat, 10 yıl önce oğlu Burak'ın oynaması için kullanılmış hurda tahta palet parçalarından oyuncak yaptı. Yaptığı doğal oyuncaklar çok beğenilmesi üzerine Bat, evinin bodrum katına küçük bir atölye kurdu. El aletleri yardımıyla ahşap araba, tabanca, helikopter, tank, at arabasına kadar birçok oyuncak ve saksılık yapan Bat, babasının da marangozluktan emekli olduğunu, çocukluk yıllarında da ağaç işleriyle uğraştığını belirtti.

"Babamı izlerken öğrendim"

El sanatlarına yatkın olduğunu aktaran Veli Bat; "El sanatları yapıyorum, ek iş olarak. Hobi amaçlı başladım, çocukluktan babadan başladı. Babam marangoz emeklisi onun yanında durar gözle bakarken, bu şekil başladım. 9 yıl önce bir çocuğum oldu, eve çocuğu bakmaya gelenler oldu, bu oyuncaktan bana da yapar mısın? dediler, onlara da yaptım. O şekilde devam etti, onun arkadaşı, onun arkadaşı, gördükçe herkese yapıverdim. Herkeste istedi o şekilde devam ettim yıllardır. 10 senedir yapıyorum bu işi. Ahşap üzerine akla gelebilecek her şeyi at, silah, at arabası, tank, ahşap üzerine her şeyi yapıyorum. Aksesuarda yapıyorum. Doğal olarak her şeyi kimyasal kullanmadan tamamen paletlerden çıkarttığım ürünleri işliyorum. Kendi çapımda küçük bir atölyem var. Hepsini orada yapıyorum. Çam fazla kullanmıyorum kanada selvisi üzerine kullanıyorum, desen vermeye şekil vermeye kaba olduğu için onlar daha güzel şekil çıkardığı için o tür ağaçlardan kullanıyorum selvi tarzı" dedi. - DENİZLİ

Son dakika haber... Hurda paletler çocuklara oyuncak oluyor
Son dakika haber... Hurda paletler çocuklara oyuncak oluyor
Son dakika haber... Hurda paletler çocuklara oyuncak oluyor
Son dakika haber... Hurda paletler çocuklara oyuncak oluyor
Son dakika haber... Hurda paletler çocuklara oyuncak oluyor
Son dakika haber... Hurda paletler çocuklara oyuncak oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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