Son dakika haber! Hurda akülere hayat verip engellilerin yüzünü güldürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Mahmut Daşdelen, kurduğu atölyede atık durumdaki aküleri işlevsel hale getirerek engelli bireylerin yüzünü güldürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Mahmut Daşdelen, kurduğu atölyede atık durumdaki aküleri işlevsel hale getirerek engelli bireylerin yüzünü güldürüyor.

Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği'nin yan binasında eski tekstil atölyesine, Erdemir Fabrikası'ndan mekanik bakım görevlisi olarak emekli olan Mahmut Daşdelen'in (56) girişimleri ile atölye kuruldu. Burada akülü tekerlekli sandalye kullanan ve akülerde yaşanan sorunları tamir eden Daşdelen hiçbir ücret talep etmeden fiziksel engelli vatandaşlara hizmet sunuyor. Çevre il ve ilçelerden de vatandaşların geldiğini vurgulayan Mahmut Daşdelen, akülerin yeniden kazandırılmasında gösterdiği gayret ile mutlu olduğunu ifade etti. 2014 yılında Erdemir'den emekli olduğunu söyleyen Daşdelen açıklamasında, "Emeklilikten sonra boş zamanlarımda faydalı olmak için atölye kurmayı düşündük. Fiziksel Engelliler Derneği'nin eski tekstil atölyeyi engellilerin araçlarını tamir etmek için mekanik bakım ve elektrik, joystick bakımlarını yapmak için atölye oluşturduk. İhtiyaçtan dolayı kuruldu, 2 bin küsur engellinin olduğu Kdz. Ereğli'de kullanılan araçların zamanla arıza yaptığı ve araçlarının yapılabileceği yer olmaması, tamirinin yapılacağı ünite olmaması bu ihtiyacı doğurdu. Biz de hayır işine el attık. Gerekli olan malzemeleri temin ettik. Eksikleri tamamlayarak buraya böyle bir atölye oluşumunu sağladık." ifadelerini kullandı.

"Ekonomiye de faydası oluyor"

Geri dönüşüm sağlanan aküler hakkında bilgi veren Daşdelen en çok karşılaştığı sorun ve şikayetleri de anlatarak şunları söyledi: "Genelde akülü araçların sorunu akü ve bitmesinden dolayı kullanım hatalarından kaynaklı, akülerinin tekrar hayata dönüşünü internetten araştırdık. Çok zarar görmeyen aküleri kazandırdık, ekonomiye de faydası olacağını düşünüyoruz. Arkadaşları da burada mağdur etmeden işlerini tamamlayıp gönderiyoruz. Gelenler çok seviniyorlar, çünkü araçlarının joystick, lastik her türlü manuel akülü araçlarının bakımı yapılıp tekrar teslim edilmesi onları memnun ediyor. Bizler de seviniyoruz. Aktif olarak çok araç kullanan şahıslarda sorun yaşamıyoruz. Aküleri alıp bodrum altlarına bırakıp orada aylarca bekleyen araçlarda sorun çok oluyor." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı