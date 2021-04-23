Son dakika haber... Hükümet Konağı yapımı için eski lojmanlar yıkılıyor
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Son dakika haber... Hükümet Konağı yapımı için eski lojmanlar yıkılıyor

Son dakika haber... Hükümet Konağı yapımı için eski lojmanlar yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler: Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde eski sağlık ocağı ve lojmanlarının yıkım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde eski sağlık ocağı ve lojmanlarının yıkım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "İlçemiz için yapımı çok önemli olan Hükümet Konağı projesi için alan temizleme çalışmaları başladı. Bu kapsamda Hükümet Konağı yapılması planlanan eski sağlık ocağı ve lojmanlar kontrollü şekilde yıkılıyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla yatırımlarına devam ediyor. Hükümet Konağı yapımı işinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Son dakika haber... Hükümet Konağı yapımı için eski lojmanlar yıkılıyor
Son dakika haber... Hükümet Konağı yapımı için eski lojmanlar yıkılıyor
Son dakika haber... Hükümet Konağı yapımı için eski lojmanlar yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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