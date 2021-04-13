Son dakika haber | Huawei 2021 Küresel Analist Zirvesi

Son dakika haberleri: Huawei, 18. Küresel Analist Zirvesi'ni "Tam Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya Kurmak" temasıyla Shenzhen'de gerçekleştirdi.

Huawei, 18. Küresel Analist Zirvesi'ni "Tam Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya Kurmak" temasıyla Shenzhen'de gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, Huawei 2021 Küresel Analist Zirvesi'ne sektör temsilcileri, finans uzmanları, kanaat önderleri ve medya temsilcilerinden oluşan 400'den fazla konuğun yanı sıra dünyanın dört bir yanından sektör ve medya temsilcisi de çevrim içi olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, iş esnekliğini artırmak için yaklaşımlarında da yenilikler yaptıklarını belirterek, "Bu çabaların bir parçası olarak, yazılım yeteneklerimizi güçlendirmeye, gelişmiş süreç tekniklerine ve akıllı araçlar özelindeki bileşenlere daha fazla yatırım yapacağız. Mobil iletişimin gelişimi için 5G'yi en üst düzeyde kullanmayı ve endüstriyel olarak da 5.5G'yi hayat geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eric Xu, tüm kullanıcı senaryolarında sorunsuz, kullanıcı merkezli ve akıllı bir deneyim sunmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Düşük karbonlu bir dünya için enerji tüketimini azaltmak ve tedarik sürekliliğindeki zorlukları azaltmak için de çalışıyoruz. Küresel yarı iletken tedarik zinciri konusunda, güven odaklı yeni iş birliklerine imza atmak sektörel açıdan önem taşıyor. İlerleyen zamanlarda kendimizi daha karmaşık ve değişken bir küresel ortamda bulabiliriz. Kovid-19'un yeniden canlanması ve jeopolitik belirsizlikler ülkeler ve kurumlar için de zorlukları beraberinde getirecek. Dijital teknolojinin bu sorunları çözebilme gücüne derinden inanıyoruz. Bu nedenle tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünya için her kişiye, eve ve kuruluşa dijitalleşmeyi getirmek için müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

"Hedefimiz, 2030'un akıllı dünyasına doğru birlikte ilerlemek"

Huawei Yönetim Kurulu Direktörü ve Huawei Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı William Xu da yaşlanan nüfuslar ve giderek artan yüksek enerji tüketimi de dahil olmak üzere gelecek 10 yıl boyunca sosyal refahı etkileyecek zorlukların olduğunu belirtti.

William Xu, söz konusu konularla ilgili yapılması gerekenlere ilişkin şu önerilerde bulundu:

"Yüz milyarlarca farklı bağlantı türünü desteklemek için 5.5G'yi hayata geçirmek. Fiber kapasitesinde artış için nano ölçekli optiklerin geliştirilmesi. Daha fazla için ağ protokollerinin optimize edilmesi. Akıllı dünyayı destekleyecek güçte gelişmiş bilgi işlem sistemleri oluşturulması. Endüstriyel yapay zekadaki atılımları artırmak için büyük miktarda veriden bilgi analizi yapılması. 100 kat daha yoğun depolama sistemleri için von Neumann mimarisinin ötesine geçilmesi. Hiper gerçeklik ve çok modlu bir deneyim için bilgi işlem ve algılamanın birleştirilmesi. Yaşamsal belirtilerin kendi kendine izlenmesi yoluyla insanların sağlıklarını daha proaktif bir şekilde yönetmelerinin sağlanması. Daha çevreci elektrik üretimi ve tüketimi için akıllı bir 'Enerji İnterneti' oluşturulması."

Gelecek 10 yıl içinde toplumda birçok büyük gelişmenin görülebileceğini aktaran William Xu, "Bu çabaları teşvik etmek ve insanlığın karşılaştığı evrensel zorlukları ele almak için farklı endüstriler, akademiler, araştırma enstitüleri ve uygulama geliştiricilerle güçlerimizi birleştirmeyi umuyoruz. Ortak bir vizyonla bağlantıları nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizi, nasıl daha hızlı bilgi işlem sistemleri geliştireceğimizi ve enerjiyi nasıl daha çevreci hale getirebileceğimizi keşfederken, bu süreçte hepimizin farklı bir rolü olacaktır. Bu doğrultuda hedefimiz, 2030'un akıllı dünyasına doğru birlikte ilerlemektir." değerlendirmesinde bulundu.

İlk kez 2004'te yapılan Huawei Küresel Analist Zirvesi, o günden bu yana her yıl düzenleniyor. Bu yıl "Tam Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya Kurmak" temasıyla 12-14 Nisan'da gerçekleştirilen zirve, dünyanın dört bir yanından sektör uzmanlarının içgörülerini ve gelecek projeksiyonlarını tartışabilecekleri bir platform olarak konumlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık