Son dakika haber: HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor
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Son dakika haber: HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor

19.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:10
Son dakika haber: HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor

Son dakika gelişmesine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, İstanbul'un da arasında bulunduğu bazı yerlerde yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, İstanbul'un da arasında bulunduğu bazı yerlerde yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Bölge adliye mahkemeleri başkan ve üyeleri ile adli yargı ilk derece mahkemeleri başkan ve hakimlerinin, bölge idare mahkemesi başkan ve üyeleri ile idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme, arşiv ve tevziye ilişkin talepleri, HSK Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlandı.

HSK'nin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Bakırköy'de yeni asliye ceza, asliye hukuk, sulh hukuk, icra, aile, iş, fikri ve sinai haklar ceza mahkemeleri ile infaz hakimlikleri faaliyete geçirilecek.

Ayrıca, Sivas 2.Sulh Ceza Hakimliği ile Adıyaman 2. Sulh Ceza Hakimliği mesaisine başlayacak.

Yeni mahkeme ve hakimlikler, 25 Ocak itibarıyla faaliyet gösterecek.

Öte yandan, Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2 heyet halinde çalışacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise ihtisas mahkemesi sıfatıyla gelecek tüm işler dahil olmak üzere 25 Ocak'tan 31 Mart'a kadar tevziye kapatılacak.

HSK kararnamesi ile yeni kurulan mahkemelerin üyeleri de belirlendi, mevcut mahkemelerin hakimlerinin yetkilendirilmesi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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