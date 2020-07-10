Son dakika haber... Hristiyan turistler 'Hoşgörü Bahçesi'nde İslamiyeti seçti
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Son dakika haber... Hristiyan turistler 'Hoşgörü Bahçesi'nde İslamiyeti seçti

Son dakika güncel haberi: ANTALYA'da cami, kilise ve sinagogu aynı bahçede bir araya getiren 'Hoşgörü Bahçesi', ziyarete gelen turistlere 3 farklı dini tanıma imkanı sunuyor.

Son dakika haber... Hristiyan turistler 'Hoşgörü Bahçesi'nde İslamiyeti seçti
10.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:59

ANTALYA'da cami, kilise ve sinagogu aynı bahçede bir araya getiren 'Hoşgörü Bahçesi', ziyarete gelen turistlere 3 farklı dini tanıma imkanı sunuyor. Burada geçen yıl Müslümanlıkla ilgili bilgilendirilen 10 Hristiyan turist, Müslüman olarak ülkesine döndü.

Üç büyük semavi din, Kudüs'ten sonra Serik ilçesindeki Belek turizm bölgesindeki 'Dinler Bahçesi'nde bir araya geldi. 2004 yılında hizmete açılan Dinler Bahçesi'nde bir cami, bir kilise ve bir sinagog bulunuyor. Günde ortalama 200 kişinin ziyaret ettiği Dinler Bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Noel ve Paskalya dönemlerinde kilisede çeşitli ayinler yapılırken, cami ise cuma günleri en kalabalık cemaatine ulaşıyor.

Bu bahçedeki camiye 'Cennet Bahçesi', kiliseye de 'Ruhullah' (Allah'ın ruh üflediği) adı verilirken, sinagogun ise adı bulunmuyor. İbadethaneler inşa edilirken sinagog, kilise ve cami sırası gözetilmiş ve en son dinin İslamiyet olduğuna vurgu yapılmış. Her yıl yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği 'Hoşgörü Bahçesi'ni tanıtan din görevlisi Sonay Yıldırım, 2 üniversite mezunu, İngilizce dilinde kokartlı rehber olmasıyla ön plana çıkıyor. Buraya gelen tüm turistlere cami, kilise ve sinagogla ilgili bilgileri İngilizce anlatan Yıldırım, Müslümanlığı tercih etmek isteyen Hristiyan ya da Musevi turistlere de bu konuda yardımcı oluyor.2019 YILINDA 10 HRİSTİYAN MÜSLÜMAN OLDUSerik İlçe Müftüsü İbrahim Keser, cami, kilise ve sinagogun giriş kapılarının aynı avluya açılmasının hoşgörü anlamı taşıdığını söyledi. Camideki ezan sesiyle kilisedeki çan sesinin hiçbir zaman birbirine karışmadığını anlatan Keser, cami, kilise ve sinagog din görevlilerinin birbirlerine karşı hassas davrandığını, ibadet ya da ayin sırasında rahatsız etmediğini kaydetti. Her yıl 30 bin ziyaretçiyi burada ağırladıklarını anlatan Keser, "Aralarında Müslümanlığı tercih etmek isteyenler oluyor. Tabi burayla ilgili bilgiler veriyoruz, her dini anlatıyoruz ama bizim asli görevimiz Müslüman olmayanları Müslümanlığa davet etmek. Buraya gelip ezandan etkilenen ya da bizim verdiğimiz bilgileri araştırıp inceledikten sonra Müslüman olanlar var. Geçen yıl 10 Hristiyan ilçe müftülüğümüze gelerek Müslümanlığı kabul ettiklerini belirtip, bizden resmi belge aldılar" diye konuştu.

İlçe Müftüsü Keser, Hoşgörü Bahçesi'ne bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha az ziyaretçinin geleceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.


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Kaynak: DHA

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