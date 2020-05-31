Son dakika haber... Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit Son dakika haberine göre Hrant Dink Vakfına tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Hrant Dink Vakfına tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfı'na mail yoluyla yapılan tehdide ilişkin soruşturma kapsamında Konya'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen şüpheli H.A'nın savcılık ifadesi tamamlandı.

Şüpheli, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106/2-b maddesi kapsamındaki, "kis¸inin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya o¨zel is¸aretlerle tehdit etmesi" suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle, tutuklama talepli nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelinin nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA