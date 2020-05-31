Son dakika haber... Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı adliyede
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Son dakika haber... Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı adliyede

Gelen son dakika haberlerine göre Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı adliyede Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da gözaltına alınan zanlı, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

31.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:22

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı adliyede

Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi

İSTANBUL - Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da gözaltına alınan zanlı, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Konya polisi, dün şüpheli H.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Hrant Dink Vakfı'na söz konusu tehdidin yapıldığı elektronik posta adresini kullandığı belirlenen H.A., sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika haber... Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı adliyede

Kaynak: İHA

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