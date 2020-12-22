Son dakika haber | Horota'nın turizme kazandırılması projesi kabul edildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bingöl'de gerçekleştirilmesi planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaktan çevrimiçi yapılan Fırat Kalkınma Ajansı 2020 Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Fırat Kalkınma Ajansı üye illerinin Valilileri, Belediye Başkanları, Ticaret Odası Başkanları ve İl Özel İdare yetkilileri katıldı. Fırat Kalkınma Ajansı 2020 Aralık Ayı toplantısı dönem başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesi gerçekleştirildi. Toplantıda, 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başvurusu yapılan 37 projenin sonuçları görüşülerek, karara bağlandı. Fırat Kalkınma Ajansı'na Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ve 37 proje arasında yer alan " Horota'nın Tanıtımı ve Turizme Kazandırılması" projesi görüşülerek onaylandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen çalışmanın görüşülerek kabul edilmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Horota Malatya'nın en cazip ve en güzel mesire yerlerinden bir tanesidir. Geçmişten gelen bir merkez. Horota'nın çevre düzenlemesiyle ilgili alt yapısıyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi bütçesinden bu yıl içerisinde bir çalışma yaptık. Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle de geri kalan eksikler tamamlanırsa hakikaten Malatya'nın güzide bir merkezi olan Horota daha cazip hale gelecektir diye düşünüyorum. Katılımcı arkadaşlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çevrimiçi uzaktan gerçekleştirilen Fırat Kalkınma Ajansı 2020 Aralık Ayı Toplantısı, ajansın devam eden faaliyetleri ile ilgili konular, diğer gündem maddeleri ve bazı idari konularla ilgili görüşmeler yapılarak sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı