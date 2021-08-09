Son dakika haber | Horma Kanyonu'nda mahsur kalan 6 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda mahsur kalan biri çocuk 6 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda mahsur kalan biri çocuk 6 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.
Kanyondan izinsiz geçiş yapan ekip, yanlarında yeterli malzeme olmaması nedeniyle mahsur kaldı.
Bu kişilerin jandarma ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi yönlendirdi.
Jandarma ekipleri, 10 yaşında çocuk ile 5 kişiyi halat yardımıyla 2 saat süren çalışma sonucunda kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu