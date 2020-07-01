Son dakika haber | Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal eden ilk kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber | Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal eden ilk kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Çin Ulusal Meclisi, Hong Kong özerk bölgesinde protestoların başlamasına neden olan Ulusal Güvenlik Yasası'nı geçen günlerde kabul etti.

Son dakika haber | Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal eden ilk kişi gözaltına alındı
01.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:28

Çin Ulusal Meclisi, Hong Kong özerk bölgesinde protestoların başlamasına neden olan Ulusal Güvenlik Yasası'nı geçen günlerde kabul etti. Yasa kapsamında bulunan bayrağa saygısızlık suçlamasıyla ilk kişi gözaltına alındı. Bu kişi, 'Hong Kong Bağımsızlık' yazan bayrağı yere sermişti.

Çin'in başkenti Pekin'de yaklaşık 5 bin meclis üyesinin katılımıyla gerçekleşen oturumda yasa, 2 bin 878 oyla kabul edildi. Ulusal Güvenlik Yasası'yla Çin bayrağına saygısızlık, isyan ve vatana ihanet sayılacak. Yasa, Hong Kong yerel meclisinin onayı olmadan yürürlüğe girebilecek. Hong Kong polisi tarafından bugün Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında, 'bayrağa saygısızlık' suçuyla ilk kişinin gözaltına alındığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

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