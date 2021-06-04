Son dakika haber! Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma törenini düzenleyen aktivist gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre KUALA Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1989'da gerçekleşen Tiananmen (Tieanmın) olaylarını anmak için tören organize eden avukat ve aktivist Chow Hang Tung, gözaltına alındı.

KUALA Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1989'da gerçekleşen Tiananmen (Tieanmın) olaylarını anmak için tören organize eden avukat ve aktivist Chow Hang Tung, gözaltına alındı.

Her yıl Tiananmen olaylarının yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenleyen "Çin Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı" isimli grubun sözcüleri, basına yaptıkları açıklamada aktivist Chow'un, izinsiz gösteri planlamak ve teşvik etmekten gözaltına alındığını doğruladı.

Öte yandan bugün anma töreni veya gösteri yapılmasını önlemek için Hong Kong genelinde 7 bin polis görevlendirildi.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, toplanma yasağının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle getirildiği bildirildi.

Hong Konglu muhalif grup, geçen yıl 4 Haziran'da da Tiananmen olaylarını anmak için mum yakma etkinliği düzenlemişti.

Tiananmen olayları

Çin'de 1989 yılının nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran "Tiananmen olayları", ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından hala tam olarak bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız