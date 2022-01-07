Son dakika haber: Hong Kong'da milletvekillerine karantina kararı

Hong Kong'da 13 üst düzey yetkili ve 20 milletvekili, düzenlenen doğum günü partisinde 3 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı.

Hong Kong Meclisi Milletvekili Prof. Witman Hung'ın düzenlediği 170 kişilik doğum günü partisine katılan 3 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Korona virüs salgınına rağmen düzenlenen doğum günü partisi sonrası milletvekillerine temaslı oldukları gerekçesi ile karantina kararı verildi. Partiye katılan 13 üst düzey yetkili ve 20 milletvekili dışında Hong Kong Polis Komiseri Raymond Siu Chak-yee ve Göçmenlik Hizmetleri Müdürü Au Ka-wang de temaslı oldukları için karantinaya alındı. Hong Kong İçişleri Bakanı Caspar Tsui Ying-wai, temaslı milletvekillerinin karantina için Penny's Bay Karantina Merkezi'ne gönderildiğini ifade etti.

Milletvekili Hung, etkinliğe katılan birçok milletvekili ve yetkilinin Covid-19 salgınıyla mücadeleye verdikleri zarar için özür diledi.

Hong Kong Lideri Carrie Lam Cheng Yuet-ngor ise Covid-19 salgınında doğum günü partisine katılan yetkililerin kendisini hayal kırıklığına uğrattıklarını ifade etti.

(Puiyi Chan-İHA)

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