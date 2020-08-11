Son dakika haber... Hong Kong'da gözaltına alınan medya patronu serbest
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Son dakika haber... Hong Kong'da gözaltına alınan medya patronu serbest

Son dakika haberleri... Hong Kong'da dün gözaltına alınan medya patronu Jimmy Lai, kefaletle serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Hong Kong'da gözaltına alınan medya patronu serbest
11.08.2020 21:22 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:08

Hong Kong'da dün gözaltına alınan medya patronu Jimmy Lai, kefaletle serbest bırakıldı.

Hong Kong'da aylardır devam eden tartışmalı güvenlik yasası kapsamında dün gözaltına alınan medya patronu Jimmy Lai, kefaletle serbest bırakıldı. Lai polis karakolundan çıkarken onlarca destekçisi tarafından karşılandı. Serbest bırakıldığında açıklama yapmayan Lai, kalabalığın içinden geçerek arabaya bindi. Sık sık Çinli yöneticileri ve Hong Kong hükümetini eleştiren 71 yaşındaki Lai'nin sahibi olduğu Apple Daily, Çin ve Hong Kong'daki otoriter yönetim karşıtı yayınlar yapıyor. Lai gözaltına alınırken, sahibi olduğu medya şirketinin genel merkezine de baskın düzenlenmişti.

Lai'nin dün tutuklanmasının ardından başlayan destek gösterileri kapsamında Hong Kong sakinleri, Apple Daily gazetesi satın almak için bayilere akın etti. Gazete, 70 bin tirajdan 550 bin tiraja çıktı.

Hong Kong polisi güvenlik yasasını ihlal ettikleri gerekçesi ile 39-72 yaşları arasında 7 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurmuştu. Gözaltına alınanların isimleri ise açıklanmamıştı.

Daha önce de gözaltına alınmıştı

1989 Tiananmen Meydanı protestolarının yıl dönümü nedeniyle 4 Haziran'da gerçekleştirilen gece nöbetine katıldığı gerekçesi ile suçlanıyor. Lai, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Bir gün yayınlarım ve Hong Kong için demokrasi çağrılarım nedeniyle gözaltına alınabilirim" demişti. Lai, geçtiğimiz yıl düzenlenen protestolara katıldığı gerekçesiyle Şubat ve Nisan aylarında da gözaltına alınmıştı. - HONG KONG

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Kaynak: İHA

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