Son dakika haberi! Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi

18.03.2021 09:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:41

Edinilen son dakika haberine göre Hollanda'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üç gün süren 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nin belirlendiği milletvekili genel seçimlerinden, resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) zaferle çıktı.

Hollanda'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üç gün süren 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nin belirlendiği milletvekili genel seçimlerinden, resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) zaferle çıktı.

Hollanda'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üç gün süren 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nin belirlendiği milletvekili genel seçimlerin sona erdi. Seçimlerde Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu liberal sağcı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) birinci parti oldu. Seçimlerde oylarını en fazla arttıran sol liberal Demokratlar 66 (D66), sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Seçimlerde İslam karşıtı propaganda yürüten Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) oy kaybı yaşadı. Ülkede 37 partiden bin 579 aday 150 kişilik parlemento sandalyesi için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçime katılım yüzde 81 oranında gerçekleşti.

SOL PARTİLERDE KAN KAYBI

2017'deki genel seçimlerde 4 partili koalisyonda yer alan D66, 2017 seçimlerinde elde ettiği 19 sandalyeyi, 27'ye çıkardı. Bunda 60 yaşındaki kadın lider Kaag'ın televizyon açık oturumlarındaki performansı etkili oldu. D66, Mark Rutte'nin partisinin ardından ikinci oldu. Ana muhalefet partisi olarak seçimlere giren ve seçimlerde İslam karşıtı propaganda yürüten Wilders liderliğindeki PVV ise, geçen seçimlere göre 3 milletvekilliği kaybederek, 17 sandalye ile üçüncülüğe geriledi. Koalisyon ortaklarından, Hollanda'nın köklü partisi Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ise, geçen seçimlerde elde ettiği 19 sandalyeyi koruyamadı. CDA, bu seçimlerde ancak14 milletvekilliği kazanabildi. Seçimlerde en ağır yenilgiyi ise, yerleşik sol partiler aldı. Hollanda'da yıllarca iktidar ortağı olan İşçi Partisi (PvdA), 2017'de sadece 9 milletvekili çıkarabilmişti. PvdA, son seçimlerde yine aynı sayıda kaldı.

2 TÜRK ADAY PARLAMENTODA

Öte yandan, Türk gurbetçiler tarafından kurulan Hollanda'daki Türk ve Arap Müslümanların desteklediği DENK Parti seçimlerden Farid Azarkan ile Tunahan Kuzu olarak iki milletvekili çıkardı.

DENK'TEN "AYRIMCILIK ARTACAK" UYARISI

Resmi olmayan sonuçların ardından yazılı açıkalamalarda bulunan Denk Partisi, 'Denk Partisi olarak sandıkların tamamen açılmasını bekliyoruz ve Denk Partisi'nin 3 sandalye ile devam edeceğine inanıyoruz. Mevcut sonuçlara göre Hollanda'daki Genel Seçimler için en önemli çıkan sonuç Hollanda'nın gitgide sağa kaydığı, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin önümüzdeki dönemde artacağıdır' denildi. Öte yandan, Hollanda'da seçim sonuçlarına göre üç partili bir koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

Son dakika haberi! Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi
Son dakika haberi! Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi
Son dakika haberi! Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi
Son dakika haberi! Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi
Son dakika haberi! Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi
Son dakika haberi! Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Deniz Çakır Nükhet Duru Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Ersun Yanal Hakan Kutlu Caner Erkin Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 09:44:25. #1.16#
title