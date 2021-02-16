Son dakika haber! Hollanda'da geçici hükümet sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırma kararını durdurmak için yüksek mahkemeye başvurdu

Hollanda'da geçici hükümet, Lahey kentindeki mahkemenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının, parlamentonun görüşü alınmadan yürürlüğe konulduğu ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle derhal kaldırılma kararını durdurmak için yüksek mahkemeye başvurdu.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferd Grapperhaus konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Rutte, burada yaptığı konuşmada, sokağa çıkma yasağı tedbirinin kaldırılma kararının Kovid-19 mücadelesini doğrudan etkileyeceğini belirterek, "Sokağa çıkma yasağı yasal gerekçelerle haklı olarak kaldırılması gerekiyorsa o zaman bunu tekrar değerlendireceğiz. Fakat bu tedbir sizin ve başkalarının güvenliği için gereklidir. Herkesi mümkün olduğunca sokağa çıkma yasağına bağlı kalmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünden hala çok endişeli olduklarını vurgulayan Rutte, "Sokağa çıkma yasağı bu varyant nedeniyle enfeksiyon sayısının tekrar artmasını önlemek için getirildi. Gerçekten bu yasağa ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Grapperhaus da hükümetin, mahkemenin bugün aldığı sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılma kararını durdurmak için yüksek mahkemeye başvurduklarını, temyiz kararı çıkana kadar sokağa çıkma yasağının devam etmesi talebinde bulunduklarını söyledi.

Temyiz kararının hükümet açısından olumlu olacağını umut eden Grapperhaus, olumsuz karar çıkması halinde sokağa çıkma yasağıyla ilgili acil bir yasa çıkaracaklarının altını çizdi. Grapperhaus, "Sokağa çıkma yasağını korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Hollanda'da hükümet 23 Ocak'ta ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını yürürlüğe koymuş ve ardından bunu 3 Mart'a kadar uzatma kararı almıştı.

Lahey kentindeki mahkeme bugün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının parlamentonun görüşü alınmadan yürürlüğe konulduğu ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle derhal kaldırılmasına hükmetmişti.

Yasal dayanağının olmadığı gerekçesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına hükmeden mahkeme, kısıtlamanın özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle parlamentonun onayı alınarak uygulanması gerektiğine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran