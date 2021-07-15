Son dakika haber! Hollanda'da geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan gazeteci de Vries hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Hollanda'da geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan gazeteci de Vries hayatını kaybetti

Son dakika haber! Hollanda'da geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan gazeteci de Vries hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hollanda'da geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Peter R. de Vries, yaşamını yitirdi.

Hollanda'da geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Peter R. de Vries, yaşamını yitirdi.

Yerel medyada çıkan haberde, 6 Temmuz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan de Vries'in tedavi edildiği hastanede öldüğü belirtildi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, de Vries'in 6 Temmuz'da akşam saatlerinde Amsterdam'ın merkezinde silahlı saldırıya uğradığını, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu açıklamıştı.

Halsema, Vries'in RTL televizyonu stüdyosunda katıldığı programın ardından aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradığını bildirmişti.

Vries'in cesur bir gazeteci olduğunu söyleyen Halsema, "O bir halk kahramanı." demişti.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Hollanda'da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu.

De Vries ayrıca, 2005 yılında Aruba'da Natalee Holloway'in ortadan kaybolmasını araştıran çalışmasıyla 2008'de güncel olaylar kategorisinde uluslararası Emmy Ödülü kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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