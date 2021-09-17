Son dakika haber | Hollanda'da bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Hollanda'nın Almelo kentinde bıçaklı saldırıda, iki kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Hollanda'nın Almelo kentinde bıçaklı saldırıda, iki kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Hollanda Overijssel bölgesi polisinin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Steynstraat Caddesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, saldırgan olduğu düşünülen şüphelinin, evinde yaralı ele geçirildiği kaydedildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde saldırgan olduğu düşünülen kişinin, bıçaklı saldırının ardından evinin balkonundan sokağa rastgele ateş açtığı görüldü.
AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri