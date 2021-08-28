Son dakika haber! Hollanda Başbakanı Rutte ve Almanya Başbakanı Merkel, Afganistan'ı görüştü
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Son dakika haber! Hollanda Başbakanı Rutte ve Almanya Başbakanı Merkel, Afganistan'ı görüştü

Son dakika haber! Hollanda Başbakanı Rutte ve Almanya Başbakanı Merkel, Afganistan'ı görüştü
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afganistan'dan tahliye edilmeyi bekleyen vatandaşları ve yerel çalışanlarla ilgili meseleyi ele aldı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afganistan'dan tahliye edilmeyi bekleyen vatandaşları ve yerel çalışanlarla ilgili meseleyi ele aldı.

Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Merkel ile telefonda görüştüklerini ve Kabil'den tahliyelerin her iki ülke için de önceliğini korumaya devam ettiğini bildirdi.

Başbakan Rutte, tahliyelerin devam edebilmesi için Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag'ın gelecek hafta bölgeye hareket edeceğini ifade etti.

Merkel ile Afganistan'daki diplomatik temsilciliklere ilişkin görüştüklerini belirten Rutte, Almanya, İngiltere ve diğer ülkelerle birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Rutte, politik ve güvenlik şartlarının elvermesi halinde temsilciliklerinin yeniden faaliyet göstermesi hususunda anlaştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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