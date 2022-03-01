Son dakika haber: Hollanda Başbakanı'ndan Ukrayna'ya destek konusunda "Türkiye ile omuz omuza" paylaşımı
AA, Abdullah Aşıran - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'ya destek konusunda "Türkiye ile omuz omuza" olduklarını bildirdi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'ya destek konusunda "Türkiye ile omuz omuza" olduklarını bildirdi.
Rutte, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile az önce Ukrayna'daki son gelişmeleri konuştuk. NATO müttefikleri olarak ülkelerimiz, Rusya'nın işgalini şiddetle kınama ve Ukrayna'ya destek konusunda omuz omuza duruyor."
AA / Abdullah Aşıran - Güncel