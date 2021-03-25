Hizan Gençlik Merkezince bilgi yarışması düzenlendi
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Hizan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezince "Liselerarası Bilgi Yarışması" düzenlendi.
Hizan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezince "Liselerarası Bilgi Yarışması" düzenlendi.
Hizan Öğretmenevi salonunda gerçekleştirilen bilgi yarışmasına 5 liseden 7 grup katıldı.
Gruplar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Yarışmada birinci olan Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, il merkezinde düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan