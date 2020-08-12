Son dakika haber... Hizan'da Kovid-19 tedbirleri Son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldıİçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında ilçedeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve...

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında ilçedeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve fırınlarda denetlendi.

Kaymakam Mustafa Köleoğlu ve Belediye Başkanı Cezail Aktaş'ın da katıldığı denetimlerde vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konularıyla ilgili uyarıldı.

Kaymakam Köleoğlu, yaptığı açıklamada, kurallara tüm vatandaşların uyması gerektiğini söyledi.

Köleoğlu, "Virüsün valisi, kaymakamı, siyasetçisi, zengini veya fakiri yok. Virüs kendine dikkat etmeyen herkese bulaşıyor. Hepimiz risk altındayız. Hepimizin kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Denetimlerimiz artarak devam edecek." dedi.

Kaynak: AA