Son dakika haber | Hizan'da Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'in Hizan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.