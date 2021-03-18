Son dakika haber | Hizan'da Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu
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Son dakika haber | Hizan'da Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

18.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:05
Son dakika haber | Hizan'da Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'in Hizan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Hizan İlçe Müftülüğü tarafından Bediüzzaman Ulu Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak program düzenlendi.

Öğlen namazına müteakiben düzenlenen programda şehitler için mevlit okutuldu ve dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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