Son dakika haber | Hisseli satışlara dikkat Gelen son dakika haberine göre Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, belediye başkanlığı tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen Seymen, Önerler ve Şahpaz mahallelerinde tarla vasıflı araziler üzerinde, arsa özelliği taşımayan tarımsal arazilerin tacirler tarafından hisse satışlarının yapılarak,...

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, belediye başkanlığı tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen Seymen, Önerler ve Şahpaz mahallelerinde tarla vasıflı araziler üzerinde, arsa özelliği taşımayan tarımsal arazilerin tacirler tarafından hisse satışlarının yapılarak, vatandaşların kandırıldığını belirtti.

Bir arazinin arsa niteliği taşıyabilmesi için öncelikle imar planları içerisinde yapılaşmaya uygun bir vasıfta yer alması gerektiğini belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, devamında ise 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve imar planı plan notları gereğince bölünme şartlarına göre ifraz işlemi, Belediye Encümen kararı ve Kadastro Müdürlüğü'nün onayına istinaden Tapu Müdürlüğü'nde yapılan işlemler ile tamamlanması gerektiğini ifade etti.

"Vatandaşlar dikkatli olmalı"

Arsa niteliği taşımayan tarla vasıflı araziler üzerinde, tacirler tarafından çizilmiş ve herhangi bir geçerliliği olmayan krokiler üzerinden sanki arsa vasıflı araziler imiş gibi yapılan satışlar nedeniyle oluşan mağduriyetlerin son dönemde büyük artış gösterdiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Çolpan, konu hakkında vatandaşların çok dikkatli olmasını ve alacakları herhangi bir hisse veya taşınmaz hakkında satış işleminden önce Çorlu Belediyesi'nin ilgili müdürlüklerinden bilgi edinilmesi gerektiğini belirtti.

Kaçak yapılar yıkılıyor

Başkan Yardımcısı Çolpan ayrıca, tarımsal arazi niteliğindeki hisseli bu taşınmazlar üzerine kaçak olarak yapılan yapılar ile yapı kayıt belgesi almış ancak belgesi iptal olmuş yapılar hakkında, Belediye Başkanlığı'nca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri kapsamında işlem yapıldığını ve sonuç olarak belediye encümeni tarafından alınan kararlarda, vatandaşın hem yüksek miktarda para cezası ile cezalandırıldığını hem de yapılan kaçak yapının yıkım kararının alındığını ifade ederek, vatandaşların daha sonradan mağduriyet yaşamaması için bu tür taşınmazlar üzerine herhangi bir kaçak yapı yapmamasını önemle vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA