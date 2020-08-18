Son dakika haber! Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy köyü, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Son dakika haber! Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı
18.08.2020 22:20 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:40

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy köyü, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındı. 

Hisarcık Kaymakamlığı, Hamamköy köyünde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine kurul kararıyla karantina uygulamasına geçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hamamköy Köyünde koronavirüs vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina altına alınan Hamamköy köyündeki vatandaşların vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanacaktır" denildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Magazin
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı Ekonomi
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Dünya
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Yerli otomobilin tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Yerli otomobilin tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Futbolda ticarileşmeyi protesto eden 22 oyuncu, sahaya çırılçıplak çıktı
Futbolda ticarileşmeyi protesto eden 22 oyuncu, sahaya çırılçıplak çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Muharrem İnce Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Hadise Nihat Doğan Serdar Ortaç Burak Özçivit
Spor Arda Turan Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Bursa Rusya Almanya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 22:52:04. #1.15#
title