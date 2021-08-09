Son dakika haber... Hisarcık Belediyesi'nden yangın bölgelerine yardım kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Hisarcık Belediyesi'nden yangın bölgelerine yardım kampanyası

Son dakika haber... Hisarcık Belediyesi'nden yangın bölgelerine yardım kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hisarcık Belediyesi orman yangınlarından etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Hisarcık Belediyesi orman yangınlarından etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Tüm duyarlı vatandaşları yardım kampanyasına destek vermeye davet eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Yangınlardan etkilenen bölgelere gönderilmek üzere ihtiyaç malzemeleri olarak, gıda, hijyen, barınma, erkek giyim malzemeleri, yorgan, yastık, nevresim, yangın söndürme tüpü, hayvanlar için yaş ve kuru mama olarak belirledik. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Belediye Hizmet Binası önünde zabıta personelimize yardımlarını ulaştırabilirler. Ülkemizin ciğerlerini yakan orman yangınları hepimizi derinden etkilemiştir. İnşallah bu zorlu günleri de hep beraber geride bırakacağız. Orman yangınları esnasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Tuğba Özay Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Merve Çoban Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Hisarcık Belediyesi'nden yangın bölgelerine yardım kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 13:23:39. #1.16#

title