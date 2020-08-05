Son dakika haber... Hırvatistan ve Sırbistan'da Fırtına Harekatı'nın 25'inci yıl dönümü anıldı
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Son dakika haber... Hırvatistan ve Sırbistan'da Fırtına Harekatı'nın 25'inci yıl dönümü anıldı

Son dakika güncel haberi: Hırvatistan ordusunun 1995 yılında ülkenin güneyindeki Krajina bölgesindeki Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Harekatı'nın 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Knin şehrinde tören düzenlendi.

Son dakika haber... Hırvatistan ve Sırbistan'da Fırtına Harekatı'nın 25'inci yıl dönümü anıldı
05.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:32

Hırvatistan ordusunun 1995 yılında ülkenin güneyindeki Krajina bölgesindeki Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Harekatı'nın 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Knin şehrinde tören düzenlendi.

Harekatın yıl dönümü kapsamında yapılan anma programları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleşti. Merkezi törenin olduğu Knin Kalesi'ne üst düzey yetkililer alındı.

Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, burada yaptığı konuşmada, günümüzde Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki ilişkinin bölge açısından önemli olduğunu belirterek, "Normal ilişki seviyesine geçemiyoruz. Halen 1990'larda yaşanan savaşın etkisindeyiz. Ortak çalışmak için inancımız ve iyi niyetimiz mevcut." dedi.

Başbakan Andrej Plenkovic de harekatın bölgede oldukça önemli rol oynadığına işaret ederek, cesedine halen ulaşılamayan 1869 Hırvat için aramaların devam ettiğini söyledi.

Eski Hırvat general Ante Gotovina ise harekatın bölgeye barış getiren bir adım olduğunu ifade ederek, Hırvatistan'ın son 25 yıldır refah içerisinde yaşamasını harekata borçlu olduğunu belirtti.

Anma törenleri kapsamında, kale içerisinde Hırvatistan bayrağı dalgalandırılırken, Hırvatistan Ordusu Akrobasi Takımı da "Fırtına'nın Kanatları" isimli uçak gösterisi sergiledi.

Öte yandan, Hırvatistan'da "özgürlüğe kavuşma günü" olarak kutlanan Fırtına Harekatı bir diğer Balkan ülkesi Sırbistan'da ise "yas günü" olarak anıldı.

Binlerce Sırp'ın hayatını kaybettiği ve yaklaşık 85 saat süren harekatın yıl dönümünde, Sırbistan, çeyrek asır geçmesine rağmen kayıplarını asla unutmayacağı ve sorumluluların cezalarını almadığı mesajını verdi.

Fırtına Harekatı

Hırvatistan'ın, 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından eski Yugoslavya ordusu (JNA) ve Hırvatistanlı Sırplardan oluşan paramiliter birlikler, ülkenin orta ve güney kısmında "Sırp Cumhuriyeti Krajina" adlı otonom bir bölge kurmuştu.

Bunun üzerine Hırvat ordusu, 1995'te Fırtına Harekatı'nı başlatarak 220 bin Sırp'ı Hırvatistan'daki topraklarından uzaklaştırmış, 1000'den fazlasını da öldürmüştü.

Harekat kapsamında, Hırvat ordusuna mensup 196 kişi hayatını kaybederken, en az 1110 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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