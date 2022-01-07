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Son dakika haber! Hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı

Son dakika haber! Hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Çorum'da bir inşattan hırsızlık yapan 2 zanlı, polis ekipleri tarafından çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da bir inşattan hırsızlık yapan 2 zanlı, polis ekipleri tarafından çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece bilinmeyen bir saatte, il merkezindeki bir inşaatta bulunan kilitli konteynerden 1 adet demir bükme ve kesme makinası ile 1 adet jeneratör çalındı. İnşaat sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen hırsızlık büro amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 2 zanlıyı çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan hırsızlık zanlıları yapılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilirken çalınan malzemeler ise inşaat sahibine teslim edildi. - ÇORUM

Son dakika haber! Hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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