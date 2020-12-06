Son dakika haber... Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
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Son dakika haber... Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

06.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:31
Son dakika haber... Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

Son dakika haber... Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen bir apartmanın deposunda hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen bir apartmanın deposunda hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Apartman sakinleri tarafından sopa ve terliklerle linç edilmek istenen şüpheli ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Sokak'ta bir apartman dairesinde oturan vatandaşlar, apartmanın çatı katındaki depodan sesler geldiğini duydu. Ellerine sopa alarak çatı katına çıkan apartman sakinleri, depodan hırsızlık yapmaya çalışan genci fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şüpheli A.F.S. 'yi (22) kurtararak gözaltına aldı. Bazı vatandaşların, şüpheli A.F.S. 'ye terlik ve ayakkabı fırlattığı görüldü. Ekip aracına alınan A.F.S, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Son dakika haber... Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
Son dakika haber... Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
Son dakika haber... Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
Son dakika haber... Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
Son dakika haber... Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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