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Son dakika haber: Hırsızlık suçundan tutuklandı, hastanede firar etti

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Hırsızlık suçundan tutuklandı, hastanede firar etti

Son dakika haberine göre NEVŞEHİR'de 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali A. (43), sağlık raporu için getirildiği Devlet Hastanesi'nde firar etti.

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali A. (43), sağlık raporu için getirildiği Devlet Hastanesi'nde firar etti.

Nevşehir'de hırsızlık suçundan gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. mankemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Polis, Ali A.'yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ali A., sağlık raporunun çıkması beklenirken polisin elinden kaçtı. Polis, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri

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