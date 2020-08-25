Son dakika haber | Hırsızlık suçundan aranan şahıslara 85 polis ile operasyon Son dakika haberlerine göre - Hırsızlık suçundan aranan şahıslara 85 polis ile operasyon Şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırdı Kayseri'de 39 ekip, 85 polis ile 23 adrese hırsızlık suçlarının azaltılması amacıyla düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan aranan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

- Hırsızlık suçundan aranan şahıslara 85 polis ile operasyon

Şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırdı

KAYSERİ - Kayseri'de 39 ekip, 85 polis ile 23 adrese hırsızlık suçlarının azaltılması amacıyla düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan aranan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdırmak istedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü

Araban Şahıslar Büro Amirliği tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının azaltılması amacıyla haklarında hırsızlık suçlarından mahkemece yakalama emri bulunan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. 23 adrese 39 ekip ve 85 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 20 kişiyi yakalamak için adresleri didik didik aradı.

Düzenlenen operasyonda, kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve basit yaralama, uyusturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama,

gibi suçlardan aranan ve 19 yıl ile 1 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA