Hırsızlık için girdiği atıl binadan düşüp öldü

İZMİR (İHA) - Uşak'ta 30'dan fazla suç kaydı bulunan şahıs, hırsızlık için girdiği atıl binada, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Uşak- İzmir karayolu üzerinde atıl bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Korkmaz (26) ve Davutcan T. (23) yol üzerinde bulunan atıl bir binaya geldi. Burada Korkmaz, karanlıktan kaynaklı önünü görmeyerek yaklaşık 7 metre yükseklikteki asansör boşluğundan düştü. Oğuz Korkmaz'ın düştüğünü fark eden Davutcan T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, Korkmaz'ın düştüğü yerde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Korkmaz'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırdı. Öte yandan Davutcan T. ve olay esnasında araçta beklediği tespit edilen N.N.K., ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KABLOLARI ÇALMAK İÇİN GİTMİŞTİK"

Gözaltına alınan Davutcan T.'nin alınan ilk ifadesinde, atıl binaya hırsızlık yapmak için gittiklerini itiraf ettiği öğrenilirken, hayatını kaybeden Oğuz Korkmaz'ın da 36 farklı suçlardan dosyası olduğu öğrenildi.

(Köksal Kılınç/ İHA)