Son dakika haber | HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde bir giyim mağazasına giren hırsız kasalardan 2 bin 250 lirayı çaldı.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde bir giyim mağazasına giren hırsız kasalardan 2 bin 250 lirayı çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini belirlediği hırsızı yakaladı.

Olay, 31 Aralık gecesi Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Karlıdağ'a ait giyim mağazasına giren kişi, mağaza içerisinde 15 dakika kalarak kasalarda bulunan 2 bin 250 lirayı çaldı. Sabah iş yerinin soyulduğunu fark eden Karlıdağ, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızın kimliğini belirledi. Polis, İbrahim A.?yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilen İbrahim A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber | HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Son dakika haber | HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Son dakika haber | HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

 Yer; Taksim Meydanı! Genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı

Yer; Taksim Meydanı! Genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title