Son dakika haber! Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümetin sosyal medya sitelerine kapsayıcı düzenleme talebini değerlendirecek

Son dakika haberine göre Hindistan'da Yüksek Mahkeme, hükümetin ülke çapında devam eden çiftçi protestolarıyla ilgili Twitter'daki paylaşımların sınırlandırılması ve bazı hesapların kaldırılmasına yönelik yazılı talebini değerlendirmeye aldı.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, hükümetin ülke çapında devam eden çiftçi protestolarıyla ilgili Twitter'daki paylaşımların sınırlandırılması ve bazı hesapların kaldırılmasına yönelik yazılı talebini değerlendirmeye aldı.

Başbakan Narendra Modi'nin mensubu olduğu Hindistan Halk Partisinin (BJP) üyelerinden Vinit Goenka, Yüksek Mahkemeye sunduğu dilekçede sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların denetlenmesine ilişkin geniş çaplı düzenleme getirilmesini talep etti.

Hindistan Yüksek Mahkemesinin, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan ve hükümetten gelecek savunmaları değerlendirdikten sonra karara varması bekleniyor.

Twitter'dan bazı hesapların kapatılması veya engellenmesi istenmişti

Twitter, Modi hükümetinin talebi üzerine 30 Ocak'ta tartışmaya neden olan "hashtag" kullanıldığı, yalan ve provokatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle 100 hesap ile 150 paylaşımı engellemişti.

Twitter'ın bazı hesapları ve paylaşımları engellemesi, kamuoyunda aralarında ünlü isimlerin de olduğu geniş bir kesim tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bunun üzerine askıya alınan tüm hesaplar, 2 Şubat'ta tekrar kullanıma açılmıştı.

Hindistan hükümeti, 4 Şubat'ta Twitter'a tekrar 200'den fazla paylaşım ve hesabın kaldırılması çağrısında bulunmuş, bu talebine herhangi bir yanıt alamamıştı.

Buna rağmen Modi hükümeti, Twitter'dan 8 Şubat'ta ülkedeki çiftçi protestoları ile ilgili kışkırtıcı içerikler paylaşıldığı ve kamu güvenliği tehdit edildiği gerekçesiyle çoğu yurt dışı kaynaklı 1178 hesabın kapatılmasını veya engellenmesini istemişti. Hükümet, bu hesapların çoğunun Pakistan destekli olduğunu iddia etmişti.

Twitter, talebin sosyal paylaşım sitesinin kuralları ve yerel yasalar çerçevesinde değerlendirildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, hesapların ancak Twitter kurallarını ihlal etmesi halinde kapatılabileceği, Hint kanunlarına göre paylaşımların yasa dışı bulunması halinde ise yalnızca ilgili içeriklerin yerel erişiminin engellenebileceği ifade edilmişti.

Twitter, içeriklerin ifade özgürlüğü kapsamına girdiği ve haber değeri taşıdığı gerekçesiyle engellenmeyeceğini belirtmişti.

Hindistan hükümeti, Twitter'a ihtar göndererek talebini yerine getirmesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırdı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıdı.

Protestolarda polisle çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere