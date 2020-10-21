Son dakika haber | Hindistan, sınırda kaybolan Çin askerini teslim etti
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Son dakika haber | Hindistan, sınırda kaybolan Çin askerini teslim etti

21.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:25
Son dakika haber | Hindistan, sınırda kaybolan Çin askerini teslim etti

Gelen son dakika haberine göre Çin-Hindistan sınırında kaybolduğu açıklanan Çin askerinin, Hint yetkililer tarafından Çin makamlarına teslim edildiği bildirildi.

Çin-Hindistan sınırında kaybolduğu açıklanan Çin askerinin, Hint yetkililer tarafından Çin makamlarına teslim edildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan ordusu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerinin, Ladakh'ın Demchok bölgesinde yolunu kaybetmiş halde bulunduğunu, kendisine tıbbi yardım ve oksijen desteği sağlandığını açıkladı.

Çin askerinin, "mevcut protokoller" uyarınca Çinli yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, pazar günü Çin-Hindistan sınırındaki dağlık Ladakh bölgesinde yolunu kaybeden, ardından Hint ordusu tarafından bulunan askerin teslim edilmesi istenmişti.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girip burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin ve Hindistan, eylül ayında sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırmama konusunda uzlaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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