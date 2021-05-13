Son dakika haber: Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde kimyasal madde üretim tesisinde patlama: 4 ölü, 20 yaralı
Son dakika haber... Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da tarım ilacı üretimi yapılan bir sanayi tesisinde kimyasal madde üretilen kazanın patlaması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da tarım ilacı üretimi yapılan bir sanayi tesisinde kimyasal madde üretilen kazanın patlaması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Tamil Nadu'ya bağlı SIPCOT sanayi bölgesinde bir tesiste yerel saatle 07.45'te kimyasal madde üretiminde kullanılan kazanının patladığını duyurdu.
Patlamada, tesis çalışanlarının 4'ü hayatını kaybetti, yaralanan 20 kişi Cuddalore Devlet Hastanesine sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, tesiste çıkan yangının patlamaya yol açtığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çevredeki iş yerleri tahliye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın