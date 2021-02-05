Son dakika haber! Hindistan hükümeti protestocu çiftçilere yeni bir teklif sunmadı

Son dakika haberleri: Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, iki ayı aşkın süredir yeni tarım yasalarının yürürlükten kaldırılmasını talep eden on binlerce çiftçiye yeni bir teklif sunmadı.

Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, iki ayı aşkın süredir yeni tarım yasalarının yürürlükten kaldırılmasını talep eden on binlerce çiftçiye yeni bir teklif sunmadı.

Tomar, parlamentoda yaptığı açıklamada, yeni tarım yasalarının sektörde özel yatırımı daha fazla teşvik edeceğini, çiftçilerin mahsulleri depolayabileceklerini ve kazançlarının artacağını savundu.

Muhalefet partilerini çiftçileri kışkırtmakla suçlayan Tomar, protestoculara yeni bir teklif sunmadı.

Çiftçilerin yarın ülke genelindeki otoyolları üç saat boyunca abluka altına alması bekleniyor.

Öte yandan muhalefet liderleri, hükümeti protesto kamplarının kurulduğu bölgelerde elektrik, su ve internet erişimini engelleyerek çiftçilerin haklarını ihlal etmekle suçladı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan'da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

-11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer