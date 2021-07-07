Son dakika haber | Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Afganistan'daki durumu görüştü
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Son dakika haber | Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Afganistan'daki durumu görüştü

Son dakika haber | Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Afganistan'daki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran'ın başkenti Tahran'da Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran'ın başkenti Tahran'da Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin mesajını İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Reisi'ye iletmek üzere Tahran'ı ziyaret eden Jaishankar, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi.

Görüşmede Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri alan iki bakan, Afganistan'da hükümet ile Taliban arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Tahran'da Afganistan hükümeti ile Taliban arasında devam eden görüşmelere ilişkin ise İranlı yetkililere, tarafları kapsamlı bir siyasi çözüme yakınlaştırma çabalarından dolayı teşekkür etti.

İranlı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından 5 Ağustos'ta göreve başlayacak İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Reisi tarafından kabul edilen Jaishankar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin mesajını Reisi'ye iletti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.??????? Afganistan hükümeti yetkilileri ve Taliban temsilcileri bugün İran'ın ev sahipliğinde görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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