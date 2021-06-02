Son dakika haber | Hindistan'da tüp patlaması sonucu 8 kişi öldü

Son dakika haberleri: Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde tüp patlaması sonucu yıkılan binanın altında kalan 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde tüp patlaması sonucu yıkılan binanın altında kalan 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, yaptığı açıklamada Wazirganj bölgesinde Tikri köyünde gece geç saatlerde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu bir binanın tamamen yıkıldığını, bitişikteki binada ise büyük hasar oluştuğunu bildirdi.

Enkazın altından 8 kişinin cesedinin çıkarıldığını kaydeden Adityanath, yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Patlamanın ardından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz