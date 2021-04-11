Son dakika haber! Hindistan'da son 24 saatte 152 bin 879 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Hindistan'da son 24 saatte 152 bin 879 yeni vaka

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haber! Hindistan'da son 24 saatte 152 bin 879 yeni vaka

Son dakika dünya haberi: Hindistan'da son 24 saatte 152 bin 879 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı

Hindistan'da son 24 saatte 152 bin 879 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu sayının ülkede salgının başından beri günlük tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Hindistan'da son 24 saate 152 bin 879 kişide daha koronavirüs tespit edildi. 1 milyar 366 milyonluk nüfusa sahip ülkede, can kaybı 169 bin 305'e yükseldi. Hindistan, toplam vaka sayısında ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 13 milyon 358 bin 805 olarak açıklanırken; bu vakalardan 12 milyon 81 bin 443'ü iyileşti. Ülkede aktif vaka sayısı ise 1 milyon 108 bin 57 olarak duyuruldu.

ÜLKEDE AŞILAMA PROGRAMI SÜRÜYOR

Ülkede aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor. Günlük ortalama 3 milyon 834 bin kişinin aşılandığı ülkede, şu ana kadar 101 milyon 284 bin 282 kişinin aşı olduğu duyuruldu. Ülkede nüfusun yüzde 6.5'ine aşıların ilk dozunun, yüzde 0.9'una ise aşıların ikinci dozunun uygulandığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Hindistan'da son 24 saatte 152 bin 879 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 10:36:31. #1.15#
title