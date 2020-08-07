Son dakika haber: Hindistan'da sel felaketi: 5 ölü
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Son dakika haber: Hindistan'da sel felaketi: 5 ölü

Son dakika haberi: Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Hindistan'da sel felaketi: 5 ölü
07.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:54

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneybatısında yer alan Kerala eyaletini sel vurdu. Kerala Polisi tarafından yapılan açıklamada, İdukki bölgesinde sabah saatlerinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin tarım işçileri olduğu belirtildi. Sel sonucu 80'den fazla kişinin mahsur kaldığı tahmin edilirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan yaptığı açıklamada Ulusal Afet Mücadele Gücü'nün bölgede görevlendirildiğini, ayrıca kurtarma operasyonuna destek amacıyla Hindistan Hava Kuvvetleri'nden (IAF) yardım istendiğini ifade etti. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

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