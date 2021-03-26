Son dakika haber! Hindistan'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 9 kişi öldü

Son dakika haber... Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai şehrindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai şehrindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Bernama ajansının haberine göre, Mumbai şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Prashant Kadam, yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Sunrise hastanesinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğünü kaydetti.

Kadam, hastanede mahsur kalanlar olabileceğinden endişe ettiklerini ifade etti.

İtfaiye teşkilatından kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yetkili de sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle hastaneden tahliye edilebilen 70'ten fazla hastanın, Mumbai'deki diğer hastanelere nakledildiğini belirtti.

Press Trust of India, hastane yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, yangının hastanenin zemin katında başlayarak üst katlara doğru yükselmeye başladığını aktardı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya